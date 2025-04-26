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20 صورة.. يسرا ومحمد ورامي إمام في حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

11:53 م السبت 26 أبريل 2025
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (1)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (9)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (7)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (6)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (4)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (5)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (2)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (11)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (10)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (3)
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    حفل زفاف ابنة عصام إمام (8)
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    إسعاد يونس ولبلبة مع العروس ووالدها عصام إمام
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    أشرف زكي
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    المخرج رامي إمام
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    المخرج سعيد حامد في حفل الزفاف
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    يسرا وخالد زكي
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    محمد إمام في زفاف ابنة عمه
  • عرض 24 صورة
    رامي إمام
  • عرض 24 صورة
    النجوم في حفل زفاف ابنة عصام إمام
  • عرض 24 صورة
    باسم سمرة مع عصام إمام
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    زفاف ابنة عصام امام
  • عرض 24 صورة
    محمد إمام في زفاف ابنة عمه
  • عرض 24 صورة
    محمد إمام
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احتفل المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام بزفاف ابنته مساء اليوم، بالقاهر.، وسط حضور نجوم الوسط الفني.
وجاء بين أبرز الحضور النجم محمد إمام والمخرج رامي إمام، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم، يسرا، لبلبة، مدحت صالح، عمر كمال، باسم سمرة، أحمد آدم، خالد زكي، الإعلامية سهير جودة.
وأحيا الحفل المغني عمر كمال ورقصت العروس على أبرز الأغاني وسط فرحة الحضور.
ونفى شقيق النجم عادل إمام المنتج عصام إمام، ما تردد عن تدهور حالته حالة الزعيم مؤكدًا أنه حالته الصحية جيدة جدًا.

عصام إمام زفاف ابنة عصام إمام عادل إمام محمد إمام
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