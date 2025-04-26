إصابات وسقوط شاشات العرض.. إلغاء حفل تامر حسني بقصر البارون

تصوير- هاني رجب:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني عن إلغائه عقب إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط ستاند حديدي، على الجمهور في الحفل الذي كان المقرر انطلاقه في قصر البارون في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وتعرض عدد من الشباب لإصابات جراء سقوط بعض معدات الإضاءة الخاصة بالحفل وشاشات العرض.

وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل حادث حفل داخل قصر البارون بصلاح سالم، مساء السبت.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن ستاند إنارة كبير الحجم انهيار فجأة وسقط على عدد من الحاضرين للحفل.

أضاف المصدر أن حصيلة الحادث 10 مصابين حالتهم العامة مستقرة، وتتنوع إصاباتهم بين جروح وكدمات واشتباه كسر ونقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج فيما خضع آخرون للعلاج بموقع البلاغ.

وكان أكد المصدر أن فريق أمني وصل إلى موقع الحادث للمعاينة وسؤال منظمين الحفل والقائمين على إدارة القصر لتحديد ملابسات الواقعة كاملة لعرضها على النيابة العامة.