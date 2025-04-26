الصور الأولى من زفاف ابنة عصام إمام شقيق "الزعيم".. تشبه والدتها النجمة المعتزلة

كتبت- منى الموجي:

احتفل المنتج الكبير عصام إمام، شقيق "الزعيم" النجم عادل إمام، مساء اليوم السبت 26 أبريل، بزفاف ابنته، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وظهرت العروس بإطلالة مميزة، وجاءت ملامحها تشبه إلى حد كبير والدتها نجمة التسعينيات الفنانة المعتزلة نهلة رأفت.

الحفل شهد حضور الفنان باسم سمرة، وشارك في إحيائه المغني عمر كمال، مقدما باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الحضور.

نهلة رأفت قدمت عددا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها: حكايات الغريب، أنا وأنت وبابا في المشمش، ناس ولاد ناس، مولد نجم، والتقت خلالها بعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: نادية لطفي، فردوس عبدالحميد، محمود الجندي، شريف منير ومحمد منير.