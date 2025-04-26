بالفيديو- رقص ابنة شقيق عادل إمام في حفل زفافها بحضور نجوم الفن

احتفل المنتج عصام إمام بزفاف ابنته مساء اليوم، بالقاهر.، وسط حضور نجوم الوسط الفني.

وجاء بين أبرز الحضور من نجوم الفن، لبلبة، مدحت صالح، عمر كمال، باسم سمرة، أحمد آدم، خالد زكي، الإعلامية سهير جودة.

وأحيا الحفل المغني عمر كمال ورقصت العروس على أبرز الأغاني وسط فرحة الحضور.

ونفى شقيق النجم عادل إمام المنتج عصام إمام، ما تردد عن تدهور حالته حالة الزعيم مؤكدًا أنه حالته الصحية جيدة جدًا.