إعلان

بالفيديو- رقص ابنة شقيق عادل إمام في حفل زفافها بحضور نجوم الفن

10:01 م السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زفاف ابنة شقيق عادل إمام
  • عرض 6 صورة
    زفاف ابنة شقيق عادل إمام
  • عرض 6 صورة
    زفاف ابنة شقيق عادل إمام
  • عرض 6 صورة
    زفاف ابنة شقيق عادل إمام
  • عرض 6 صورة
    زفاف ابنة شقيق عادل إمام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

احتفل المنتج عصام إمام بزفاف ابنته مساء اليوم، بالقاهر.، وسط حضور نجوم الوسط الفني.
وجاء بين أبرز الحضور من نجوم الفن، لبلبة، مدحت صالح، عمر كمال، باسم سمرة، أحمد آدم، خالد زكي، الإعلامية سهير جودة.
وأحيا الحفل المغني عمر كمال ورقصت العروس على أبرز الأغاني وسط فرحة الحضور.
ونفى شقيق النجم عادل إمام المنتج عصام إمام، ما تردد عن تدهور حالته حالة الزعيم مؤكدًا أنه حالته الصحية جيدة جدًا.

عصام إمام ابنة عصام إمام عادل إمام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
رسميًا.. الأهلي ينهي تعاقده مع كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا