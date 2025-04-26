أحمد حلمي بعد تكريمه من "هوليوود للفيلم العربي": "المصريين جامدين طول عمرهم"

كتبت- منى الموجي:

أكد النجم أحمد حلمي فخره وسعادته بتكريمه مؤخرًا من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وشارك جمهوره فيديو أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق حلمي "فخور جدًا بتكريمي على إنجازاتي كفنان مصري في النسخة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، المقام في قلب عاصمة صناعة السينما في العالم، لوس أنجلوس. لحظة مؤثرة ومميزة في مشواري، وممتن لكل خطوة وصلتني لهنا. شكرا لمخرج الفيديو المتميز هاني".

وظهر حلمي في الفيديو وهو يسير في شوارع لوس أنجلوس، ويلتقط صورًا مع معجبيه، مع تعليق صوتي قال فيه "لما بتلف كتير بتكتشف فعلا إحنا إيه ومعدننا إيه، قصصنا وعاداتنا وطموحنا وأحلامنا وتاريخنا وحضارتنا، مصر تشرف أي حد في الدنيا والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان، جبابرة زي ما بيقولوا، إحنا محدش هيخبط علينا الباب، ويقولنا تعالوا نغرس ونزرع ونروي عشان النبتة تطلع، فخور إني موجود هنا وكوني مصري بيتكرم في أمريكا".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي تم تكريمه شهر أبريل الجاري في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من النجوم، بينهم إلهام شاهين.