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بالصور- نجوم الفن في حفل زفاف نجل الشاعر بهاء الدين محمد

09:49 م السبت 26 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    لمياء عبد الحميد وأنوشكا
  • عرض 6 صورة
    نجل بهاء الدين محمد
  • عرض 6 صورة
    نجوم الغناء
  • عرض 6 صورة
    لبلبة وأنوشكا في حفل زفاف نجل بهاء الدين محمد
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف نجل الشاعر بهاء الدين محمد
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نشر الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد مجموعة صور من حفل زفاف نجله بجاد بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم لبلبة ، أنوشكا، محسن جابر، وليد سعد.

وشارك بهاء الدين محمد لقطات من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ووجه رسالة شكر للحضور، وكتب: "تبارك الله إبني حبيبي بجاد إتجوز حبيبته الجميلة ياسمين وشكرا جدا لكل اللي شاركونا الفرحة الغالية وعقبال كل حبايبكم ربنا يوفقهم ويسعدهم ويجعلهم من عباده الصالحين".

بهاء الدين محمد هو شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، تعاون بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب، كما شارك بلجنة تحكيم برنامج المسابقات "ستار ميكر" وسط عدد من أبرز الشعراء والملحنين منهم حلمي بكر وحسن أبو السعود.

بهاء الدين محمد نجل بهاء الدين محمد نجوم الفن لبلبة أنوشكا
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