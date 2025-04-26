عزة لبيب تنفي شائعة وفاة ليلى طاهر:"احتفلت معنا بـ شم النسيم"

نفت الفنانة عزة لبيب، زوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، ماتردد عن وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة جيدة، ولا صحة لما تردد مؤخرا عن تعرضها لأي أزمة صحية، مؤكدة أنها احتفلت مع أسرتها بعيد شم النسيم في منزلها.

واستكملت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، أن الفنانة ليلى طاهر تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتخرج معهم وتقضي أوقاتها بسعادة، مستنكرة الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وفاتها أو تعرضها لأزمات صحية خطيرة، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تصيب المحيطين بها بالصدمة والحزن.



وكانت كشفت النجمة الكبيرة في لقاء سابق لها أن المنتج رمسيس نجيب هو من اكتشفها، موضحة: "أستاذ رمسيس هو من اختار اسمي السينمائي، واكتشفني من خلال مشاركتي في فريق التمثيل بالجامعة، وقتها كنت أدرس في كلية الخدمة الاجتماعية".



ليلى طاهر من نجمات زمن الفن الجميل، حققت نجاحا كبيرا طوال فترة تواجدها بالعمل الفني، وشاركت كبار نجوم الفن في أعمالهم، وقدمت الكثير من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون.

