"إيه القرف ده".. الجمهور يهاجم زياد ظاظا لهذا السبب

القاهرة- مصراوي:

أثار الرابر زياد ظاظا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه فيديو كليب أحدث أغانيه "إيه القرف ده"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهاجمه الجمهور بسبب كلمات الأغنية التي كتبها ظاظا، ووصفوا التصرفات التي أداها في الكليب بغير اللائقة.

يظهر ظاظا في بداية الكليب وهو يقوم بالبصق على الكاميرا، وهو ما اعتبره كثيرون أمر غير لائق، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "كويس إنك عارف يا فنان"، "قولوا حاجة مفيدة بقى"، "يعني إيه أدخل الفيديو يبصق عليا"، "استنوا حوارات الناس على التيك توك وهما بيقولوا إيه القرف ده، يا ابني طول ما انت بتعمل حاجة الناس تستخدمها مش تسمعها هتتنسي بسرعة ومش هتكمل".

واستنكر آخرون تلحين زياد ظاظا لـ"لا إله إلا الله" وكذلك استخدامه جملة "بعامل جرابيع"، ومن بين التعليقات "طب مش سامع أغاني تاني"، "بس عايز أفهم أنا عملت إيه في حياتي عشان ظاظا يبصق عليا".

جدير بالذكر أن زياد ظاظا يشارك في بطولة مسلسل بريستيج المعروض على منصة يانغو بلاي، مع النجوم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، دينا، راندا عوض، بسام رجب، تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة.