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"مفتقدة حياتي كلها".. ناهد السباعي توجه رسالة رثاء لوالدتها

04:41 م السبت 26 أبريل 2025

الفنانة ناهد السباعي

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد السباعي، صورتها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة في الجنة يا حب عمري كله يا أحلى وأعظم أم وأقرب صاحبة ليا.. أنا مفتقدة حياتي كلها انتي كنتي كل حياتي.. اللهم أرحم أمي الذي حن لها قلبي".

ورحلت ناهد فريد شوقي عن عالمنا في 5 ديسمبر 2023.

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

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الفنانة ناهد السباعي ناهد فريد شوقي ناهد السباعي
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