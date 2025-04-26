"لا يمثلني".. الملحن بلال سرور يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين

كتب- هاني صابر:

أعلن الملحن بلال سرور، عن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو.

وكتب بلال سرور، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله.. قدمت استقالتي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو".

وأضاف: "وبعلن إن هذا الكيان لا يمثلني، ولا يحق ليه التفاوض أو الإتفاق بإسمي بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن، الملحن بلال سرور سبق أن تعاون مع عدد من المطربين بينهم هيفاء وهبي وكارمن سليمان وعبدالباسط حمودة، ومصطفى شوقي، وسميرة سعيد، وتامر حسني، وروبي، وجنات.