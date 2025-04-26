أول تعليق من أحمد زاهر على بكائه ورقصه مع ابنته ليلى في حفل زفافها

القاهرة- مصراوي:

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من حفل زفاف ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، والذي أقيم قبل أيام بحضور كوكبة من نجوم وصنّاع الوسط الفني.

وظهر زاهر في الفيديو يبكي ويشارك ابنته الرقص على أنغام أغنية "بنت أبوها"، وعلق "وأنا داخل أرقص معاكي شفت وشك اللي زي القمر أجمل عروسة في الدنيا كلها، بصيت في عينيكي وفجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتي الدنيا وأنا أول واحد شيلتك بين إيديا، وشفت كل لحظة وانتي بتكبري قدام عينيا لحد اللحظة اللي احنا بنرقص فيها مع بعض وانتي عروسة زي القمر وخلاص هاتسيبيني وتمشي مع عريسك".

وتابع "حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة والدموع نزلت من عيني غصب عني، وحسيت إني عاوز أقولك لا متمشيش وتسيبيني وأرجع في كلامي، بس في نفس الوقت أنا عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك إنك اخترتي اللي بتحبيه وبيحبك، وبصراحة اخترتي صح راجل ومحترم وبيحبك وبيقدرك وهايشيلك جوة عينيه زي ما وعدني، مبروك يا بنت عمري يا بنت قلبي، بحبك يا أجمل بنوتة وأجمل عروسة في الدنيا كلها.. بحبك يا ليلى".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف عبدالباقي، داليا البحيري، عبير صبري، رنا رئيس، حماقي، بوسي، محمد ثروت، أحمد رزق، أحمد السعدني، دنيا عبدالعزيز، لقاء سويدان.