أحمد سعد يتألق في حفل ليالي سماء العلا بالسعودية (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب أحمد سعد، مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، حفل غنائي ضخم بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات وليالي مهرجان سماء العلا وسط حضور جماهيري ضخم من جمهور المملكة.

واستقبل الجمهور أحمد سعد بالتصفيق عقب ظهوره على مسرح الحفل وبدأ في مداعبة الجمهور والتحدث معهم معبرا عن سعادته بالتواجد بين هذا الجمع الكبير من الجمهور.

ونشر "سعد" صور من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من قلب الصحرا بين الجبال وتحت نجوم السما، غنينا وفرحنا وعشت معاكم ليلة من العمر في العلا، شكرًا من القلب على الحب والطاقة الحلوة اللي مالية المكان".

وقدم "سعد" خلال الحفل باقة من أغانيه الحديثة والقديمة منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع ومفتقدني وعليكي عيون واختياراتي" وغيرها من الأغنيات.

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