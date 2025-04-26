أول رد من حمو بيكا بعد قرار"المهن الموسيقية" وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق

كتب- هاني صابر:

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على قرار وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية وتحويله للتحقيق، خلال الساعات الماضية.

ونشر حمو بيكا، مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق .. طبعا أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي أنا محترم القرار جدا وملتزم بيه بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم أستاذي النجم الكبير مصطفى كامل زي ما النقابة قامت باصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا".

وتابع: "تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زي بالظبط الأغنية، أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس وأن أي حد بيدخل الجيش بيدخل بواسطة والكلام الفارغ اللي روجه بعض الناس على مواقع السوشيال ميديا.. المقصود بكلام الأغنية أن الأم بتخاف على ابنها وهى وسطته وهى اللي مدلعة ابنها زي أي أم في الدنيا".

واستكمل: "وده موال قديم جدا ومش مقصود منه الاستهانة بجيشنا ولا حد يجرؤ أنه يستهين بجيش بلدنا العظيم.. وأنا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي .. وزي ما اخواتي الصحفين شيرو البوستات.. يشيرو البوست ده وأنا رافعلهم مطربين تانين وهم بيغنوها برضو".

وأضاف: "وفي آخر كلامي..أنا بحترم نقابه المهن الموسيقية وبحترم كل قرارتها وبحترم كل مؤسسات الدولة وكل عام وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

قرار نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا جاء فيه: "بناءً على ما ورد إلى نقابة المهن الموسيقية من إتصالات، فقد تابعت النقابة ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي المدعو محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا، والذي أثار إستياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي إستدعى إجتماعا عاجلا وفوريا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع السادة وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، ومحمد عبد الله (الوكيل الثاني).

وقال محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي، إن نقابة المهن الموسيقية ستظل سندا وظَهرا لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.



وبناءا على ما سبق فقد تقرر ما يلي: "إخطار الشئون القانونية للنقابة بإستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق".

وتشدد النقابة العامة نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لا سيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.

وكان قد انتشر منذ ساعات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غناء مؤدي المهرجانات حمو بيكا في حفل ويتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرها البعض مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.