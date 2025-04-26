ريم البارودي: "أقبل أن أكون زوجة رابعة ومتجوزتش عُرفي"
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كتبت- نوران أسامة:
تحدثت الفنانة ريم البارودي، عن الزواج وقبولها فكرة أن تكون زوجة رابعة، ورفضها الزواج العرفي.
وقالت ريم البارودي، ببرنامج "من قريب": "أنا أقبل أكون زوجة تانية، لكن مهري مقدرش أتكلم فيه".
وتابعت: "ممكن أبقى زوجة رابعة وخامسة عادي، زمان بقى وأنا صغيرة كان ممكن تبقى في مشكلة لو أنا زوجة تانية".
واستكملت: "بشوف في الخليج بشوف أن في عدل في طريقة المعاملة"، وأشارت مازحة: "العدل أن أكون أنا الزوجة الأخيرة.. آخر العنقود".
وأضافت: " متجوزتش عرفي، وأنا أحب الرسمي، ومفيش حد هيجي يعرض عليا زواج عرفي لأن الكلمة دي مش حلوة على الودن".
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