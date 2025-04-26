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حقيقة ارتباط أحمد حاتم وهنا الزاهد.. الفنان يرد

01:11 م السبت 26 أبريل 2025
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    هنا الزاهد في فرنسا
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    هنا الزاهد (1)
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    هنا الزاهد (2)
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    هنا الزاهد
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    هنا الزاهد
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    اطلالة هنا الزاهد
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    هنا الزاهد...
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    هنا الزاهد أمام الأهرامات
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    هنا الزاهد (1)
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    هنا الزاهد (2)
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    هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالتها
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل أنا وهي_1
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل أنا وهي
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في قصة حب
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في حلوة الدنيا سكر (2)
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل انا وهي
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    سيلفي هنا الزاهد وأحمد حاتم
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    هنا الزاهد واحمد حاتم (2)
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في العرض الخاص لفيلم الغسالة
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    هنا الزاهد واحمد حاتم في الكواليس
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    هنا الزاهد وأحمد حاتم في حلوة الدنيا سكر
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد واحمد حاتم (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وأحمد حاتم في مسلسل انا وهي (2)
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كتب- هاني صابر:

رد الفنان أحمد حاتم، على الشائعات التي يتم تداولها ما بين الوقت والآخر حول ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

وقال حاتم، ببرنامج "تفاعلكم": "لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن ده أي كلام خالص، ومفيش أي حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى".

وأضاف أحمد حاتم: "إحنا أصحاب جدا وبنحب نشتغل مع بعض جدا".

يذكر أن، آخر تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد كان بمسلسل "إقامة جبرية" وظهر فيه كضيف شرف.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، وتأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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أحمد حاتم هنا الزاهد حقيقة ارتباط هنا الزاهد وأحمد حاتم
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