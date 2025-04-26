حقيقة ارتباط أحمد حاتم وهنا الزاهد.. الفنان يرد

كتب- هاني صابر:

رد الفنان أحمد حاتم، على الشائعات التي يتم تداولها ما بين الوقت والآخر حول ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

وقال حاتم، ببرنامج "تفاعلكم": "لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن ده أي كلام خالص، ومفيش أي حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى".

وأضاف أحمد حاتم: "إحنا أصحاب جدا وبنحب نشتغل مع بعض جدا".

يذكر أن، آخر تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد كان بمسلسل "إقامة جبرية" وظهر فيه كضيف شرف.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، وتأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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