بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لامعة لامعة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العسل بزيادة، قمراية، عمالة تحلوي، مهما تكبري زي القمر، روعة، حلاوتك وجمالك، سكر أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

اقرأ أيضا:

بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف أمام البحر والجمهور يعلق

أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في قطر (صور)