راندا البحيري تكشف تفاصيل إصابتها بتسمم بعد تناول وجبة من مطعم شهير في أبوظبي

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة راندا البحيري، عن تعرضها للتسمم بمطعم شهيرفي الإمارات.

وكتبت البحيري، عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا حكومة أبو ظبي وبخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي على سرعة إستجابة طلبي بالتحقيق في واقعة التسمم التي تعرضت لها في إمارة أبو ظبي".

وتابعت: " وبالفعل قد تم تعرضي للتسمم الحاد ونقلي إلى مستشفي مقرها إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة (بلدي الثاني) الشقيق والذي طالما إهتم بشئون الإنسان وكرمة و الذي لُقبت علي أرضه بـ (سفيرة الخير والإنسانية)".

واستكملت: "نُقلت الى المستشفى وتم أخذ عينات مني أثناء إعياء شديد، وبالفعل كل نتائج العينات كانت إيجابية بالتسمم وتم إسعافي بسرعة شديدة علي يد دكتورة مصرية جميلة بشكرها جدا وعلى يد مواطنين إماراتيين وطاقم طبي أجانب، وتم تعليق المحاليل لي فترة ثم كُتِبت لي الأدوية اللازمة ومنها إلي الأوتيل رجوعا ولكني لم أستطع ممارسة عملي لمدة أيام طويلة بعد هذه الواقعة".



وأوضحت: "المحترم والآدمي في الموضوع هو سرعة استجابتهم وتواصل هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية معي وبلغوني أنه بالفعل تمت متابعة شكواي وبلاغي ضدهم وتم عمل تفتيش ميداني وعلي أثره تبين لهم وجود عدم إلتزام من قبل المنشأة (المطعم) وفق قانون الغذاء ووضع المنشأة قيد الرقابة الدورية للتحقق من عدم تكرار المخالفة وجاري أخذ بقية الإجراءات الرسمية معهم ".

وأضافت: "تم تكليف المستشار القانوني الخليل إبراهيم إبراهيم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية في دولة الامارات وهنا في مصر و اتخاذ ما يلزم ومرة تانية شكراً ولاد زايد، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".