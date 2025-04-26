مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها..وتعلق: "كبرتي وبتدخلي مرحلة جديدة"

كتب- هاني صابر:

احتفلت المطربة مي فاروق بتخرج ابنتها زينة، ووجهت رسالة خاصة لها.

ونشرت مي، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبارح كان احتفال مبدئي بنهاية سنين مدرسة، كتير قوي الـ prom زي ما بيقولوا، كنت مستنية اليوم ده من سنين كتير يا زينة".

وتابعت: "لو الإنجاز اللي عملته في حياتي هو انتي ومالك بكفاية عليا جدا لأنه أكبر وأهم إنجاز ونجاح".

واستكملت: "أنا مستنية يوم التخرج اللي بعد شوية ده، مش مصدقة انك كبرتي وبتدخلي مرحلة جديدة في حياتك، الجامعة.. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحميكي ويحفظك وتحققي حلمك".

وأضافت: "انتي ومالك بتحسسوني قد إيه أنا ناجحة وقوية وفخورة اني عندي بنوتة وصاحبة وأخت تجنن كدة، مبروك يا زوزي ويالا كلها شهور ونبقى في مرحلة جديدة حلوة كلها نجاح وخير ليكي، بحبك يا روح قلبي انتي".

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