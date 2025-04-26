بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف أمام البحر والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جريئة أمام البحر من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه يشبه الصيف تقريبًا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برنسيسة، جميلة أوي، يا اللي جمالك نوع تاني، قمر يا رانيا، جمال ودلال، حلوة كتير، عسل جدا".

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".