إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعائه للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية

كتب - معتز عباس:

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه تصريحه عن العمل وتحويله للتحقيق.

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق، طبعاً اي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي انا محترم القرار جداً وملتزم بيه".

وأضاف: "بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم استاذي النجم الكبير مصطفى كامل، زي ما النقابة قامت باصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا، تصدر نفس القرار على كل مغني بيغني نفس الأغنيه دي ويتم التحقيق معهم كلهم زي بالظبط".

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وتابع: "الأغنية أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس، المقصود بكلام الأغنيه أن الأم بتخاف على ابنها وهي وسطته وهي اللي مدلعة ابنها زي ام في الدنيا، وده موال قديم جداً ومش مقصود منه الاستهانة بحد".

وأكمل: "وأنا إبن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي، وزي ما اخواتي الصحافيين شيرو البوستات يشيرو البوست ده وأنا رافعلهم مطربين تانين وهما بيغنوها برضه، وفي آخر كلامي أنا بحترم نقابة المهن الموسيقية وبحترم كل قرارتها وبحترم كل مؤسسات الدولة وكل عام وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف تصريح عمل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعاؤه للتحقيق معه، بعد تداول مقطع صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.

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