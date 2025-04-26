بالصور.. عقد قران والدة محمود شاهين نجل شقيق إلهام شاهين

كتب - معتز عباس:

أعلن مدير التصوير محمود شاهين نجل شقيق النجمة إلهام شاهين، زواج والدته أمل الصيفي من السفير علي الحلواني، بحضور أفراد من الأسرة.

ونشر محمود مجموعة صور عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تم عقد قران أمي أمل الصيفي على السفير علي الحلواني، بارك الله زواجكما ورزقكما الهناء والسعادة، مبارك الزواج ونسأل الله أن يهنئكم ويشرح صدوركم".

يذكر أن محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين احتفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر عام 2024.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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