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رامي صبري يحيي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم (صورة)

09:00 ص السبت 26 أبريل 2025

رامي صبري

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كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

وشارك رامي صبري متابعيه البوستر الرسمي للحفل الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظروا حفلا مميزا".


بوستر حفل رامي صبري

يذكر الفنان رامي صبري أعلن قبل أسابيع عن وفاة والدة زوجته، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء لها بالرحمة".

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رامي صبري كأس أمم إفريقيا للشباب حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب مصر انستجرام رامي صبري
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