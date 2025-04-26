شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد خروج الأهلي من أفريقيا: "كولر ماشي والقرار اتاخد"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على خروج الأهلي من الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب "وائل" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "كولر ماشي والقرار اتاخد، موسم صفري رغم المليارات".

يذكر أن الأهلي تعادل في ستاد القاهرة أمام فريق ماميلودي صن داونز بهدف لكل فريق، ليفشل في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.

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