إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعائه للتحقيق في نقابة المهن الموسيقيين

كتب - معتز عباس:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف تصريح عمل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، و استدعاؤه للتحقيق معه، بعد تداول مقطع صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.

ومن المقرر التحقيق مع حمو بيكا بحضور مصطفى كامل النقيب، ووكلاء النقابة الأستاذ حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، والدكتور محمد عبد الله (الوكيل الثاني).

وأكد محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن في بيان رسمي أن نقابة المهن الموسيقية، ستظل سنداً وظَهراً لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة ، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.

وأضاف أنه تم إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق، مشددًا على النقابة العامة نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لاسيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.

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