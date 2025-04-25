بالصور.. تركي آل الشيخ يعلن توقيع مجلة "The Ring" اتفاقيات رياضية عالمية بالسعودية

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقيات رياضية عالمية.

وكشف "تركي" عن توقيع مجلة "ذا رينج" العالمية شراكة الوزن الثقيل مع دازن، كذلك توقيع شراكة الوزن الثقيل مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي 'سكاي'، بالإضافة إلى توقيع شراكة الوزن الثقيل مع موسم جدة.

تم تعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة مؤخرًا.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

‏وتابع "كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".

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