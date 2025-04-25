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بعد رحيله.. "DMC" تعيد عرض حلقة سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز في "صاحبة السعادة"

10:09 م الجمعة 25 أبريل 2025

سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز

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كتب - معتز عباس:

أعلنت قناة "دي ام سي" إعادته نشر حلقة الراحل سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز في صاحبة السعادة.

ونشرت "DMC" برمو للحلقة، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "انتظروا حلقة خاصة مع النجم كريم محمود عبد العزيز والنجم الراحل سليمان عيد في برنامج صاحبة السعادة، الإثنين القادم الساعة 10:00 مساءً فقط".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا يوم الجمعة 18 أبريل، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

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كريم محمود عبد العزيز صاحبة السعادة سليمان عيد
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