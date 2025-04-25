هدى المفتي تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وتعلق: "هلا بالجمعة وبـ سيناء"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت هدى صورة لها بإطلالة رياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هلا بالجمعة و بسيناء".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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