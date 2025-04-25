شام الذهبي في عيد تحرير سيناء: " الله يديمك فوق راسنا يا مصر يا حبيبة"

كتب - معتز عباس:

حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة على الاحتفال بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء.

وكتبت شام عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "مصر حلوة بناسها الطيبة.. نيلها اللي شوفته بتشفي الروح… حضارتها العريقة اللي لغاية النهاردة لسه بنكتشف فيها! مصر حلوة بحلوها ومرها!".

وأضافت: "مصر أنتِ الدم اللي بيجري بعروقي وبروحي أفديكي يا أغلى مكان على الأرض، الله يحفظك ويخليكي أم الدنيا بكل حته فيكي، يحرصها من كل شر يارب ويحرص جيشها الأبطال".

وأكملت: "كل عام وإحنا بخير وسيناء حتة مننا وفينا، الله يديمك فوق راسنا يا مصر يا حبيبة، بحبك بكل نبضة من قلبي، أنا كثير بتأثر لما كون بعيدة عنك ولو حتى يوم، بعد الثواني اللي أرجع لحضنك".

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وتحرص شام الذهبي دائمًا على مشاركة لحظات خاصة من حياتها العائلية، كما تظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة والدتها.

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