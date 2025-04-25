مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "أسطورة جمال" (صور)

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل يناسب اجواء الربيع.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "شياكتها لا تقارن بحد"، "ملكه متوجه فى الابيض"، "قطعه من القمر على الارض"، "قمه في الرشاقة والجمال"، "كأنك لوحة فنية"، "أسطورة جمال".

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يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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