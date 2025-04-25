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هند صبري تحتفل بعيد تحرير سيناء: "دايما هي المكان اللي برتاح فيه"

07:09 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تنشر صورا أثناء تواجدها في سيناء (3)
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تستمتع بالغوص في سيناء
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تستمتع بالغوص في سيناء (3)
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تستمتع بالغوص في سيناء (4)
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تستمتع بالغوص في سيناء (2)
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تنشر صورا أثناء تواجدها في سيناء (1)
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تنشر صورا أثناء تواجدها في سيناء
  • عرض 9 صورة
    هند صبري تستمتع بالغوص في سيناء (1)
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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة هند صبري بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء.

ونشرت هند صورًا لها من رحلتها داخل أرض الفيروز عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سيناء دايمًا هي المكان اللي برتاح فيه، مفيش طريقة أقدر أوصف بيها الهدوء اللي بحس بيه هناك".

وأضافت: "الراحة اللي أي حد بيدور عليها موجودة هناك.. دايمًا، عيد تحرير سيناء سعيد على الكل".

هند صبري هند صبري تحتفل بعيد تحرير سيناء انستجرام هند صبري
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