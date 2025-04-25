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بالصور.. بسمة بوسيل تخطف أنظار المتابعين على "انستجرام" والجمهور يغازلها

06:28 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة بسمة بوسيل أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت بسمة صورًا لها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حب فقط".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: " ايقونه عربيه جديده"، "بسومة الجمال"، "الجمال والحلاوة كلها"، "جمالك ورقتك".

كانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

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بسمة بوسيل
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