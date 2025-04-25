بالصور.. بسمة بوسيل تخطف أنظار المتابعين على "انستجرام" والجمهور يغازلها
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة بسمة بوسيل أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت بسمة صورًا لها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حب فقط".
تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: " ايقونه عربيه جديده"، "بسومة الجمال"، "الجمال والحلاوة كلها"، "جمالك ورقتك".
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كانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.
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