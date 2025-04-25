أحدث ظهور لـ ياسمين صبري من المالديف.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها وجمهورها، وهي تستمتع برحلتها في جزر المالديف.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو لها من المالديف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جنتي الوحيدة".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "مكان يشبه روحك وجمالك"، "زي القمر"، "يا واد يا قمر"، "حلو أوي المكان".

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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