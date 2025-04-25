جمال سليمان يوضح حقيقة فيديو إحراجه لسيدة طلبت التصوير معه

كتبت- منى الموجي:

حرص النجم جمال سليمان على توضيح حقيقة الفيديو الذي انتشر الأيام الماضية، ويظهر خلاله وهو يرفض طلب معجبة بالتقاط صورة معه، قائلا لها "أبوس إيدك سيبيني"، وانتقده البعض مؤكدين أنه تسبب في إحراجها.

وقال جمال في الفيديو الذي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحياتي.. الحقيقة خلال الكام يوم الماضيين اتفاجئت بانتشار فيديو بيسجل ثواني حصلت بيني وبين سيدة، في مناسبة حفل التكريم اللي أقامته جمعية الفيلم المصرية، وشرفتني أكون واحد من المكرمين بين عدد من القامات الفنية المرموقة، وبطبيعة الحال أثناء الدخول كان فيه عدد من الصحفيين والمحطات التليفزيونية اللي أجريت معهم لقاءات إعلامية".

وتابع "وعدد من الناس طالبوا نتصور واتصورنا قدر ما يسمح بيه الوقت، عشان نقدر نفوت على القاعة عشان الحفل بدأ وبعد انتهاء الفعالية كان فيه إعلاميين بيسألوا عن التكريم ومشاعرك وقفت عملت عدد من اللقاءات، وبطبيعة الحال اتصورت عشرات الصور إذا مو أكتر مع الحضور لأن القاعة كانت مليانة، وكنت سعيد وفخور بذلك لأن هذه المحطات اللي بيعرف فيها الفنان قيمته وأد إيه واصلة للناس، وببقى سعيد وفخور إني أعمل هذا الشيء وأعتبر هذا من واجبي، وهذا حق الناس عليا، ومن بين الناس كانت السيدة المحترمة التي طلبت تتصور معي وفعلا اتصورنا عدد من الصور والأخوة الصحفيين أكيد هيلاقوا صور لها بكاميراتهم".

وأشار جمال سليمان إلى أن السيدة طلبت منه أن تلتقط صورة بهاتفها الخاص وبالفعل التقطت واحدة، مضيفا "وكان بدي أتصور مع ناس تانيين وأكمل باقي اللقاءات، بس الست ضلت متابعتني ومصرة على إنها تصورني واعتذرت منها أكثر من مرة، وقلتلها مضغوط وفيه ناس تانيين وأنا خارج من القاعة ومستعجل وعندي ضيوف سنلتقي بالحسين ونزور المكان وندخل على خان الخليلي، وكانوا بيتصلوا فيا وماسك موبايلي بدي أحكي معهم لقيتها طلعت على الباب اترجيتها رجاء حار (أبوس إيدك سيبيني بحالي)، ما بعرف شو الغلط بهذا الكلام أو وين التكبر والتعجرف أو وين كسر الخاطر".

وأكد النجم الكبير أن هذا المقطع تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على انتشار أكبر من خبر التكريم، متابعا "على كل حال لما صار هذا الشيء والصحفيين اتصلوا بي ومستغربين الحكاية طلبوا مني أوضح، وأنا اقتنعت بكلامهم وقلت أعمل فيديو توضيحي عشان الناس ما تفهم غلط، عشان ميكونش فيه فرصة لناشري السموم والكراهية عبر السوشيال ميديا إنهم يحكوا ويلفقوا حكايات من عندهم، ربنا يعينا مضطرين نعيش مع هذا الشيء معلش هذه من مواصفات زماننا وعصرنا، بس بيضل الخير بالناس الطيبين وهم كتار والحمد لله.. شكرا لكم وتحياتي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان، وهو يقول لسيدة: "أبوس إيدك سيبيني، فيه أكتر من كده؟".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المتابعين، إذ انتقد البعض تصرف الفنان جمال سليمان واعتبروه حاد وغير مبرر، ووجد البعض أنه قد يكون تعرض لموقف متكرر أزعجه ودفعه للانفعال.

يُذكر أن جمال سليمان شارك في سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة أشرف زكي وسوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، تأليف أحمد أنور، إخراج رؤوف عبدالعزيز.