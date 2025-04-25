وفاة التيك توكر شريف نصار.. وشادي شامل: مصر كلها اتريقت عليه

القاهرة- مصراوي:

رحل عن عالمنا قبل ساعات "التيك توكر" محمد نصار المعروف باسم شريف نصار على تطبيق تيك توك، وكشفت أسرته عن وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان شادي شامل على وفاة نصار، مشيرًا إلى تعرضه لسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الراجل ده اللي مصر كلها اتريقت عليه.. انتقل إلى رحمة الله.. البقاء لله وحده".

وأعلن الخبر زوج شقيقة نصار، وكتب عبر "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار.. لله الأمر من قبل ومن بعد ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

جدير بالذكر أن شريف اشتهر عبر حسابه على "تيك توك" بإلقاء الشعر وتقديم النصائح لمتابعيه، بصورة انتقدها البعض.