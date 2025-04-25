أنوسة كوتة: أنا تعبت وشغلي اتدمر بسبب ماليش ذنب فيه

القاهرة- مصراوي:

شاركت أنوسة كوتة مدربة الأسود وأرملة الملحن محمد رحيم، متابعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورة ظهرت خلالها جالسة أمام قبر.

وكشفت أنوسة عن معاناتها الفترة الأخيرة بعد حادث مهاجمة نمر لأحد مساعديها في السيرك، وكتبت "عايزين تعرفوا أنا مين؟ أنا مدربة الأسود المشهورة المقهورة، اللي جوزها مات وهو صغير".

وتابعت "وبتربي طفل عنده ٤ سنين ملحقش يحفظ شكل أبوه ودخلت في مشاكل، وبعدها شغلي اتدمر بسبب أنا ماليش ذنب فيه وبحاول أتماسك وأبين إني جامدة بس الحقيقة أنا تعبت".

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر.