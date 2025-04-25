قتل أحمد داود في الحلقة الأولى من "بريستيج" على "يانغو بلاي"

كتبت- منى الموجي:

ظهر النجم أحمد داود في الحلقة الأولى من مسلسل بريستيج، ويلعب دور تامر الجمال الذي يعمل في مجال "السوشيال ميديا".

وتشهد الحلقة قتل تامر الجمال من شخص مجهول داخل كافيه بريستيج، لتبدأ رحلة الشك في كل المتواجدين بحثا عن مرتكب الجريمة.

مسلسل بريستيج يُعرض على منصة يانغو بلاي، ويضم عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، زياد ظاظا، آلاء سنان، بسام رجب، عمر شريف، العمل تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

كان أحمد داود فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم الهوى سلطان من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وحقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وعُرض لـ أحمد داود مسلسل الشرنقة في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه البطولة: مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل مكون من 15 حلقة وعرض حصرياً على منصة Watch it.