أول تعليق من محمد حماقي بعد احيائه حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد حماقي، على احيائه حفل زفاف ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال الذي أقيم بمنطقة الأهرامات.

ونشر حماقي، صورة من حفل الزفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبايبي هشام وليلى فرحان بيكوا جدا ويا رب تتهنوا في حياتكم مع بعض ، مبروك يا أحمد شوفت ليلى عروسة زي القمر".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، مساء الأربعاء 23 أبريل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.