ريم مصطفى تتصدر التريند بعد تصريحاتها مع منى الشاذلي

كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة ريم مصطفى، تريند محرك البحث "جوجل" بعد تصريحاتها ببرنامج معكم منى الشاذلي الذي يتم عرضه على قناة ON، والذى ردت فيه لأول مرة على تعرضها للتنمر والسخرية خلال شهر رمضان الماضي وتحدثت أيضا على الشائعات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وكذلك تطرقت لعلاقتها مع أبنائها عمر وعلي ونشأتها.

وكشفت ريم مصطفى خلال الحلقة عن صدمتها بعد مشاهدة مشهد "انت اللي قتلت ابني يا مجدي؟" الذي قدمته في مسلسل "سيد الناس" موضحة: "أول ما شفت المشهد لأول مرة قلت إيه القرف ده؟، واتخضيت من اللى حصل بعد كدا، والحقيقة كان عندي ظرف يوم تصوير المشهد، لما شوفته قلت يا نهار أبيض! أنا متخيلتش إني طالعة بالمنظر ده، وقلت يا رب محدش يشوفه".

وأشارت ريم مصطفى إلى أنها تعرضت للعديد من شائعات الارتباط خلال السنوات الأخيرة أبرزها شائعة ارتباطها بلاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، وقالت: "إشاعة زواجي من اللاعب محمد صلاح فرحتني وأنا عمري ما شُفته في الحقيقة، ولكن اتضايقت من إشاعة إنني سبب طلاق أصالة وطارق العريان، لأن أصالة حبيبتي وشام صديقتي ودي كانت أول إشاعة تطلع عليا".

وتطرقت ريم مصطفى لعلاقتها بأبنائها عمر وعلي، قائلة: "عمر وعلي أصحابي أوي وبيجمعوني في كل حاجة ممكن نتخيلها في الحياة، واكتشفت إن هما اللي ضهري وسندي، مش أنا اللي ظهرهم، والاثنين كانا من أوائل الداعمين لي في أزمة السخرية والتنمر من مشهد انت قتل ابني يا مجدي وقالولي حقك تتضايقي، بس لازم تتعرضي لحاجات زي كده وأنتي فنانة، وبصي للموضوع من زاوية تانية.

يذكر أن، ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.