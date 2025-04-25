ليه الجمهور مركز في زواجك وطلاقك؟ ..رانيا يوسف ترد

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة رانيا يوسف، على سؤال وجه إليها من الإعلامية ياسمين عز حول ردها بشأن تركيز الجمهور معها في زواجها وطلاقها.

وقالت رانيا يوسف، ببرنامج كلام الناس": "بيحبوني وأنا شايفاها ده حب ونعمة من عند ربنا، ودي علاقة بيني وبين الجمهور وده إهتمام لطيف بيطول العلاقة بينا، وواضح أنهم عايزين يجوزوني ويفرحوا بيا".

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".