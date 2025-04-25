ليه الجمهور مركز في زواجك وطلاقك؟ ..رانيا يوسف ترد
02:01 م الجمعة 25 أبريل 2025
كتب- هاني صابر:
ردت الفنانة رانيا يوسف، على سؤال وجه إليها من الإعلامية ياسمين عز حول ردها بشأن تركيز الجمهور معها في زواجها وطلاقها.
وقالت رانيا يوسف، ببرنامج كلام الناس": "بيحبوني وأنا شايفاها ده حب ونعمة من عند ربنا، ودي علاقة بيني وبين الجمهور وده إهتمام لطيف بيطول العلاقة بينا، وواضح أنهم عايزين يجوزوني ويفرحوا بيا".
يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".
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