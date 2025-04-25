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بعد حضور حفلها في دبي.. نيكول سابا توجه رسالة لـ آمال ماهر

01:18 م الجمعة 25 أبريل 2025

آمال ماهر

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كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نيكول سابا، على حضور حفل المطربة آمال ماهر بأوبرا دبي بالإمارات.

ونشرت نيكول، صورة لها مع آمال ماهر من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة من التألق والإبداع مع ملكة الغناء العربي آمال ماهر، أبدعتي يا حبيبتي وفرّحتينا".

وخاضت نيكول سابا دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب" وقدمته فيه دور رقية العسكري.

وتحضر "سابا" حاليا لمجموعة من المفاجآت من خلال ميني ألبوم جديد بالإضافة إلى الاستعداد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة.

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A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)

آمال ماهر نيكول سابا حفل آمال ماهر
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