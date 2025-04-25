هشام جمال يوجه رسالة لـ حماقي بعد احياء حفل زفافه على ليلى زاهر

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان هشام جمال، رسالة للمطرب محمد حماقي بعد قيام الاخير باحياء حفل زفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر بمنطقة الأهرامات.

وأعاد هشام جمال، نشر تدوينة لحماقي، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخويا وحبيبي وطول عمرك ليك مكانة خاصة عندي، شكرا يا حماقي انك جيت عشان تبسطنا وتبسط كل الناس اللي في الفرح وبجد مفيش شياكة أكتر من كدة".

وحملت تدوينة حماقي التي هنأ فيها هشام جمال وليلى زاهر على زفافهما: "حبايبي هشام وليلى فرحان بيكوا جدا ويا رب تتهنوا في حياتكم مع بعض ، مبروك يا أحمد شوفت ليلى عروسة زي القمر".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، مساء الأربعاء 23 أبريل، وأحيا الحفل المطرب محمد حماقي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.