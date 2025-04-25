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ماذا قالت ريم مصطفى عن سبب تعلمها الرقص الشرقي؟

11:57 ص الجمعة 25 أبريل 2025

الفنانة ريم مصطفى

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم مصطفى، تفاصيل تعلمها الرقص الشرقي.

وقالت ريم مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON: "خدت كورس رقص شرقي.. وده مش عشان إني عايزة أرقص شرقي، ودرست الموضوع من حتة تانية، إن دي حاجة فيها طاقة أنوثة وحاجة تفكرني دايما مع الحياة، واكتشفت انها صعبة جدا، وعايزة فتنس عالي أوي".

يذكر أن، ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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