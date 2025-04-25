كيف ردت ريم مصطفى على شائعة زواجها من محمد صلاح؟

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة ريم مصطفى، على شائعة زواجها من اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.



وقالت ريم مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON: "فيه إشاعة أنا بحبها أوي، وهي خاصة بحبيبي محمد صلاح وقالوا اني اتجوزته.. أنا والله عمري ما شوفته في الحقيقة، وبشوف حاجات غريبة بتضحكني، أنا مركزة في حياتي الشخصية اللي هي دايرة مقفولة عليا، وشغلي".

يذكر أن، ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"سيد الناس".

"سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

