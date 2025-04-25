رد ريم مصطفى على شائعة تسببها في طلاق أصالة من طارق العريان.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة ريم مصطفى، على شائعة تسببها في طلاق المطربة أصالة نصري من المخرج طارق العريان.



وقالت ريم مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON: "فيه إشاعات ضايقتني وحاجات بسطتني.. فيه إشاعة ضايقتني إني سبب طلاق أصالة واتجوزت طارق العريان ودي قعدت معايا كتير أوي".

وتابعت: "أنا أصالة حبيبتي، وقابلتها بعد الإشاعة دي وهي فاهمة ومتأكدة اني برة الموضوع ده".

وأضافت ريم: "شام ابنة أصالة صاحبتي جدا، ودي كانت أول اشاعة تطلع عليا ووترتني جدا".



يذكر أن، ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.