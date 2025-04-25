إعلان

رد ريم مصطفى على شائعة تسببها في طلاق أصالة من طارق العريان.. ماذا قالت؟

11:41 ص الجمعة 25 أبريل 2025

ريم مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة ريم مصطفى، على شائعة تسببها في طلاق المطربة أصالة نصري من المخرج طارق العريان.

وقالت ريم مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON: "فيه إشاعات ضايقتني وحاجات بسطتني.. فيه إشاعة ضايقتني إني سبب طلاق أصالة واتجوزت طارق العريان ودي قعدت معايا كتير أوي".

وتابعت: "أنا أصالة حبيبتي، وقابلتها بعد الإشاعة دي وهي فاهمة ومتأكدة اني برة الموضوع ده".

وأضافت ريم: "شام ابنة أصالة صاحبتي جدا، ودي كانت أول اشاعة تطلع عليا ووترتني جدا".

يذكر أن، ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ريم مصطفى طارق العريان أصالة نصري منى الشاذلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط