بالصور.. مي نور الشريف توجه رسالة لـ أحمد زاهر بعد زواج ابنته

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مي نور الشريف، رسالة للفنان أحمد زاهر وزوجته بعد حضورها حفل زفاف ابنتهما الفنانة ليلى زاهر.

ونشرت مي، صور من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لأخويا أحمد زاهر وهدى حبيبتي.. ليلة جميلة مليانة بالحب والسعادة، اللهم بارك لهما وبارك عليهما و أجمع بينهما في خير".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، مساء الأربعاء 23 أبريل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.