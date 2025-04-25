ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلى بعد زواجها من هشام جمال..ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ملك زاهر، رسالة لشقيقتها ليلى أحمد زاهر بعد زواجها على الفنان والمنتج هشام جمال.

ونشر ملك زاهر، فيديو مجمع لذكرياتها مع شقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ومحدش فيهم عاش اللي أنا وانتي عشناه، من أول ضحكة وإحنا أطفال لحد لحظة كتب كتابك.. كل لحظة في الفيديو ده هو عمر كامل بينا، هو حب، وآمان، وضحك، ومشاركة، علاقتي أنا وانتي مش شبه أي حد".

وتابعت: "مش مصدقة إن الوقت جري كده، كنّا لسه صغيرين، وبنتخانق على اللبس، وبنستخبى من ماما، وفجأة… لقيتك لابسة فستانك الأبيض، أحلى عروسة شافتها عيني.. أنا بحبك أوي، حب مفيهوش شروط ولا حسابات، مع إن الفرق بيننا مش كبير، أقل من سنة بس طول عمري حاسة إنك بنتي مش أختي".

واستكملت: "امبارح… بنتي اللي كانت بتتجوز مش أختي، وأنا الفرحة مش سيعاني، بس في نفس الوقت، وحشتيني أوي من دلوقتي، إنتي مش بس أختي حبيبتي، إنتي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي. وهفضل دايمًا أقرب واحدة ليكي، أحنّ حضن، وسند من غير كلام".

وأضافت: "ربنا يسعدك يا روحي… ويخليكي دايمًا قلبك مرتاح مع عريسك الي ربنا يحفظهولك و يفضل يسعدك العمر كله، وأنا دايمًا جنبك في كل خطوة، بحبك يا عروستي الحلوة ، اللهم احفظ أختي وزوجها من كل سوء، وبارك لهما في حياتهما، وأصرف عنهما الحسد والشر، وأدم عليهما السكينة والمودة".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.