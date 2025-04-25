أول تعليق من أصالة بعد منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين

كتبت- منى الموجي:

وجهت المطربة السورية أصالة رسالة شكر لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في أول تعليق لها بعد منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع X: "شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب".

كان مازن الناطور، نقيب الفنانين السوريين، أعلن منح الفنانة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع فيسبوك القرار، وجاء فيه: "نقيب الفنانين.. بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025.. يقرر ما يلي:

مادة 1- تمنح الفنانة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف الصادرة عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تقديرا لمسيرتها الفنية وموقفها الوطني النبيل الحر من قضايا شعبها ووطنها.

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت قبل أيام قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري.