بـ"فستان أنيق".. 18 صورة لـ بوسي بأحدث ظهور لها والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت مرتدية فيها فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر دايما، عسل يا بوسي، قمر يا بسبوسة، تحفة، الحلوة، هو فيه جمال كدة، الفستان روعة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.