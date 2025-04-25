إعلان

بـ"فستان أنيق".. 18 صورة لـ بوسي بأحدث ظهور لها والجمهور يعلق

09:00 ص الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بوسي (8)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (6)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (5)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (3)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (4)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (18)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (16)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (17)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (15)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (14)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (2)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (11)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (13)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (10)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (9)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (1)
  • عرض 18 صورة
    بوسي (12)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت مرتدية فيها فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر دايما، عسل يا بوسي، قمر يا بسبوسة، تحفة، الحلوة، هو فيه جمال كدة، الفستان روعة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

المطربة بوسي السوشيال ميديا إنستجرام بوسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة