حدث بالفن| نجم يثير الجدل ورقص بدرية طلبة بعيد ميلادها وجدل اختفاء فنانة
01:05 ص الجمعة 25 أبريل 2025
يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، استنساخ، وحققت يوم 23 أبريل 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و412 ألفا و677 جنيها، موزعة على النحو التالي..
سيكو سيكو بدرية طلبة تركي آل الشيخ الاتحاد السعودي للملاكمة سلاف فواخرجي نقابة الفنانين السوريين أصالة شيرين عبدالوهاب حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر حلا شيحة جمال سليمان حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال إيمان الطوخي
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