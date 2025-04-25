حدث بالفن| نجم يثير الجدل ورقص بدرية طلبة بعيد ميلادها وجدل اختفاء فنانة

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، استنساخ، وحققت يوم 23 أبريل 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و412 ألفا و677 جنيها، موزعة على النحو التالي..

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