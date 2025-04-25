هيدي كرم جريئة وهيفاء وهبي بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميار الغيطي

ظهرت الفنانة ميار الغيطي بفستان طويل بتصميم بسيط، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهور صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يمنى طولان

نشرت الفنانة يمنى طولان أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

دنيا سامي

هنأت الفنانة دنيا سامي العروسين ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بمناسبة حفل زفافهما، ونشرت صورة تجمعهما وكتبت: "ألف مبروك يا حبايبي".

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها صورة جديدة لها بالذكاء الاصطناعي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام عبد الغفور

تألقت الفنانة ريهام عبد الغفور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم جمهور صورة جديدة لها على طريقة "السيلفي"، ونشرها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جرئية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت فستان قصير باللون الأبيض.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورة تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي أثناء تواجدهم في حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.